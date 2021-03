Nicole Bahls se diverte na praia com amigos

Rio - Nicole Bahls aproveitou a tarde de domingo para ir à praia. A musa esteve em uma praia da Zona Oeste do Rio, onde exibiu suas curvas com um biquíni laranja bem pequenininho. Nicole parecia estar se divertindo bastante com amigos. Mesmo com a pandemia de coronavírus atingindo níveis cada vez mais críticos, ninguém estava usando máscara ou mantendo o distanciamento social.

Relatar erro