Com biquíni fluorescente, Mel Maia vai à praia com amigos

Rio - Mel Maia aproveitou a tarde de domingo para renovar o bronzeado. A atriz esteve na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio. Mel chamou atenção com um biquíni fluorescente. A adolescente estava acompanhada por amigos. Em plena pandemia, a aglomeração continua rolando solta nas praias. Ninguém estava usando máscara de proteção contra o coronavírus.

