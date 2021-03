Cleo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 14:53 | Atualizado 15/03/2021 15:00

Rio - Cleo não ficou satisfeita com o "jogo sujo" de Arthur e Projota no "BBB21". A atriz usou as redes sociais para defender o irmão Fiuk, líder da semana, que indicou Projota ao paredão no programa deste domingo.



Cleo compartilhou um diálogo entre os dois no momento em que eles detonavam Fiuk. "Eu faço questão de tocar o terror na festa dele, quarta-feira. Moleque mimado do caramba, vai se f*. Sonso do c*", disse Arthur. "Gente? Está uma tortura assistir isso real", disparou Cleo.