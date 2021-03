Yudi Tamashiro reza na porta do hospital onde os pais estão internados Reprodução

Publicado 23/03/2021 17:29

Rio - Yudi Tamashiro compartilhou uma postagem emocionalmente nas redes sociais nesta terça-feira. O apresentador publicou uma foto da casa em que vive e refletiu sobre gratidão ao falar sobre os pais, Nelson e Tânia Tamashiro, ambos internados com covid-19.



"Você já agradeceu pela sua vida hoje? Para que uma casa grande, carros na garagem, dinheiro na conta? Quem olha de fora nem imagina a bagunça que está aqui dentro, quantas lágrimas tem molhado esse chão, sem namorada, nem mãe, nem pai aqui dentro, somente o aumento do meu relacionamento com Deus", disse.