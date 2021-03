Theodoro Cochrane Edu Rodrigues

O mundo dos famosos é composto de boatos e mitos que são tão consolidados e antigos que muitas vezes não dá mais pra saber se é verdade ou mentira. Um desses casos é o de Marília Gabriela, Reynaldo Gianecchini e Theodoro Cochrane.



Quem nunca ouviu que Marília Gabriela tinha um casamento de fachada para esconder o namoro do filho com o global? Dessa vez, Theo decidiu fazer um vídeo em seu canal do Youtube só para falar sobre o boato, o vídeo conta com a participação da sua mãe e de Gianecchini.

Em entrevista ao UOL, o ator youtuber desabafou mais uma vez sobre o caso.



"O que eu poderia fazer para reverter essa lenda urbana eu fiz. Falamos abertamente. Não tem mais o que fazer para as pessoas acreditarem que isso é uma grande mentira e uma bobagem sem tamanho. Eu já devo ter beijado muita gente na vida que achou que ia pegar saliva do Giane", disse.

Falou sobre a vida de famoso ter seu lado cruel, com os boatos, mentiras e invação de privacidade, coisa que ele sente desde muito jovem, por ser filho de Marília Gabriela. Por consequência, ele teve que lidar com sua sexualidade abertamente após um paparazzi divulgar uma foto dele beijando um homem.



"Não sei se mudou minha vida para melhor ou para pior, mas estou tentando servir de exemplo para pessoas que sofrem em suas casas por não se assumirem e a se entenderem no mundo. Que eu consiga ser uma voz a ser ouvida. Não é banalizar, mas falar de maneira mais corriqueira de um estilo de vida que não é o casado com mulher, com uma família com dois filhos, ou comendo a gatinha da vez", falou ao portal.