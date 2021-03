Em plena pandemia, Nicole Bahls faz topless na praia e mostra demais

Rio - Nicole Bahls aproveitou a terça-feira de sol para ir à praia. A ex-panicat esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no finalzinho da tarde. Para não ficar com a marquinha de sol, Nicole tirou a parte de cima do biquíni e fez topless. Apesar do decreto da Prefeitura do Rio que proíbe o banho de mar, a prática de esportes, a permanência e o comércio nas praias, alguns famosos seguem burlando o decreto, como foi o caso de Nicole.

