Marcello Camargo e Hebe Divulgação

Por iG

Publicado 01/04/2021 09:47

São Paulo - Marcelo Camargo, filho de Hebe Camargo, tem uma nova "missão de vida": lançar um livro com histórias pouco conhecidas de sua mãe. No YouTube, ele falou sobre um acidente de avião que a apresentadora teria sofrido em 1979.

"Pouca gente sabe que isso aconteceu. Foi em 1979. Minha mãe foi pescar com o Lélio no Pantanal e voltaria certo dia na hora do almoço. Eu voltei da escola e ela não estava lá. Achei estranho e naquela época, claro, não existia celular. Fiquei aflito, liguei para a filha do Lélio para saber se eles tinham entrado em contato e nada. Quando deu meia-noite, toca o telefone. 'Mãe, onde você está? Estou muito aflito', falei. Ela respondeu que o avião deles tinha caído e não parava de rir. Achei na hora que fosse brincadeira, mas era verdade", contou Marcelo.

"Voltando do Pantanal o bimotor caiu no meio da mata. Caiu mesmo. Eles estavam em sete, e o Lélio, como tinha medo de voar, tinha tomado uísque e dormiu. Quando ele acordou, as árvores estavam na janela e ele perguntou para minha mãe: 'esse avião não está voando muito baixo, não?", completou ele.