Jean Tassy lança música com Marina Sena Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 13:12

Nesta quinta feira, Jean Tassy lança a faixa “+1 Minuto”, colaboração com Marina Sena e Iuri Rio Branco que antecede o álbum “Amanhã”, disco de estreia de Jean.

fotogaleria

Publicidade

Jean Tassy é um cantor, compositor, músico e artista brasiliense que vem conquistando o público nacional nos últimos anos, somando mais de 100 milhões de streams nas plataformas digitais.

O artista ganhou seu primeiro destaque no mercado com o grupo de hip hop TheGust MC’s em 2015 - do qual faz parte até hoje – e desde 2017 vem focando em sua carreira solo. De lá pra cá, Jean colaborou com grandes nomes e projetos do mercado nacional, como o Poesia Acústica #1, da Pineapple Storm TV, à faixa “Bêbado”, com participação de SPVIC, integrante do grupo Haikaiss.

Publicidade

Em seu trabalho solo, Jean busca desde o início mostrar outro lado artístico em relação ao que apresentava no grupo, passeando por gêneros como o R&B, o Neo Soul, o MPB e o Pop, além do Hip Hop.

No fim de 2020, o artista anunciou que lançará seu primeiro álbum solo, intitulado “Amanhã”, afirmando que apresentará “uma nova versão de mim, mais completa e madura”. “Ainda não mostrei quem realmente sou como artista e acredito que no álbum as pessoas conseguirão enxergar outros lados de mim”, completa Jean.

Publicidade

Antes do disco, o artista lançará nesta quinta-feira, 01, a faixa “­+1 Minuto”, que traz colaboração de Marina Sena e Iuri Rio Branco, e é a terceira faixa no tracklist – ainda não divulgado – do disco.

O primeiro lançamento do álbum já mostra um Jean a vontade fora do hip hop, em um reggaeton com todo o charme brasileiro e um pé no Norte e Nordeste do país. No single, é possível ter uma ideia do Jean que veremos no “Amanhã”: com - muita – musicalidade e ritmo.