Bruna Marquezine Reprodução

Por iG

Publicado 02/04/2021 11:55

Enzo Celulari atualizou seu perfil no Instagram, na quinta-feira (01), para compartilhar um momento a dois com Bruna Marquezine. "Bethinha minha", brincou o empresário, comparando o look da atriz com um trajo típico da Rainha Elizabeth II.



Não é de hoje que rumores apontam que Bruna e Enzo estão vivendo um affair. A própria mãe do empresário, Claudia Raia, contou a Ana Maria Braga que os dois "estão vivendo uma histórinha".