Publicado 02/04/2021 10:37 | Atualizado 02/04/2021 11:07

Rio - O cantor e compositor capixaba Arthur Staphanato, que tem se destacado na cena pop aos 18 anos, lançou nesta sexta-feira seu mais novo single, "Ela Tá Demais", pelo selo Alma Music Group dentro da gravadora Midas Music. A música foi composta por ele e Arthur Favero e é a sucessora de "Vai Mas Volta", o mais recente single do cantor, lançado no final de 2020.

Arthur foi revelado no programa The Voice Kids em 2018, mas começou a cantar com 8 anos, inspirado por Humberto Gessinger, vocalista da banda gaúcha Engenheiros do Hawaí. Ele conta que "meu pai trouxe um DVD da banda pra casa e de cara me identifiquei. A partir dali, a meta daquele molequinho de 8 anos era ser um artista igual ao Humberto. Com o tempo, fui me desenvolvendo e cheguei onde estou hoje: melhor que antes, mas longe de chegar onde quero!".



"Toda música que eu escrevo é um reflexo do que eu estou vivendo, dos meus relacionamentos e tudo mais", conta Arthur. "Em 'Ela Tá Demais' não foi diferente. Estava trocando ideia com uma menina, naquele vai e vem, se fica ou não e acabou saindo a música de um jeito muito natural, estava em casa de bobeira e fiz tudo em uns dois dias."

Sobre as expectativas para o lançamento da música, ele afirma: "Espero que a galera goste do som de verdade, se divirta, compartilhe e se identifique ouvindo. Foi uma produção que me deixou muito satisfeito com o resultado e estou muito feliz de estar jogando este trabalho no mundo", finaliza.