Por iG

Publicado 02/04/2021 10:46

Sandra Annenberg, de 52 anos, "não é refém da juventude". A apresentadora da Globo está bem com seus cabelos grisalhos e não pretende pintá-los. "Não sou refém da juventude. Tenho curtido cada momento, acompanhando o surgimento dos fios brancos. Estou gostando do grisalho, nunca pintei os cabelos e pretendo deixá-los brancos. Acho que vai ficar um charme. Enfim, são os sinais do tempo e o resultado de uma vida bem vivida", declarou ela em entrevista à revista Quem.

fotogaleria

Para Sandra Annenberg, é importante que se viva cada momento da vida. "Os 50 são os novos 50. É importante aprendermos a viver cada fase da vida com tudo o que ela pode proporcionar. Quem tem mais de 50 anos está quebrando mitos. Somos pessoas ativas, produtivas, cheias de experiência, com desejos, energia, muita história para contar e com um longo caminho pela frente", continuou ela.Madura e bem resolvida, o trabalho é algo prazeroso para apresentadora. "O meu trabalho me expõe e não tenho problema nenhum em envelhecer diante das câmeras. Pelo contrário: gosto de assumir minha idade. Estou com 52 anos, completo 53 no dia 5 de junho e adoro parabéns. Este ano comemoro 30 anos de jornalismo na Globo e espero contribuir para que outras mulheres não se sintam invisíveis ao passar dos 50", pontua."Hoje é começar a pensar em mudar, se reinventar, descobrir o novo. Não importa seu gênero, sua etnia, sua cor, seu credo, sua classe social. Uma coisa nos une: todos vamos envelhecer. Então, precisamos ser anti-idadistas", alertou ela.Atualmente, Sandra Annenberg apresenta o "Globo Repórter" sozinha. Anteriormente, ela dividia o cenário com Glória Maria, porém, a mesma está afastada dos estúdios por conta da Covid-19.