Por iG

Publicado 02/04/2021 11:14

Nesta sexta-feira (02), Patrícia Abravanel protagonizou o primeiro tombo ao vivo do "Vem Pra Cá", novo programa matinal do SBT. Enquanto conduzia um quadro especial sobre animais de estimação, a apresentadora se desequilibrou no salto e caiu. "Isso aqui está perigoso", brincou ela, depois de se levantar.



"Ainda bem que a câmera não pegou", comemorou Patrícia Abravanel, enquanto recebia ajuda de um dos assistentes de palco para levantar. "Eu avisei que isso ia acontecer", se gabou Gabriel Cartolano, entre risos. "Pior é que você disse mesmo", lamentou a filha de Silvio Santos.