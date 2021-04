Instrumental Brasileiras lança clipe e podcast que valorizam mulheres instrumentistas Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 12:06 | Atualizado 02/04/2021 12:12

Rio - Instrumental Brasileiras encerra programação com lançamento de videoclipe da música "Sakura", em homenagem a instrumentista fluminense Luciana Rabello, com arranjo de Maiara Moraes. Produzido no formato online, o vídeo conta com a participação das instrumentistas, Aline Gonçalves, Ana Malta, Carla Pronsato, Joana Queiroz e Mariana Zwarg.

O projeto, que desde janeiro promove e amplifica a mulher na cena da música instrumental brasileira, ofereceu no formato online e gratuitamente oficinas e aulas abertas que receberam alunos do Brasil e do exterior. Além disso, divulga oito podcasts sobre álbuns de artista reconhecidas pelo trabalho na música instrumental.