Aquaman Warner Bros/Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 12:46 | Atualizado 02/04/2021 12:47

Rio - A Warner Bros e a DC Filmes decidiram cancelar dois projetos que estavam em desenvolvimento. "The Trench", spin-off de "Aquaman" e "Novos Deuses", com base em personagens da DC Comics, foram afetados pela decisão. Em um comunicado, nenhum projeto é descartado para o futuro.



“Como parte de nosso projeto para o Universo DC, alguns títulos em desenvolvimento, incluindo Novos Deuses e The Trench, não irão avançar”, dizia o comunicado. “Agradecemos aos nossos parceiros Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran por seu tempo e colaboração durante este processo e esperamos continuar a nossa parceria com eles em outras histórias da DC. Os projetos permanecerão em suas mãos habilidosas se eles o quiserem no futuro”, finalizou.