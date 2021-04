Thaila Ayla Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 13:26

Rio - Thaila Ayala casou com o ator Renato Góes no final de 2019 e logo depois teve que encarar a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à "Vogue", a atriz comentou sobre a experiência do primeiro ano de casada diante do novo cenário no mundo e as expectativas para o futuro.



"Renato e eu casamos e entramos na pandemia. Nosso primeiro ano de casado foi um ano de pandemia. Brincamos que se passamos por isso numa boa, graças a Deus, então vamos ficar velhinhos juntos", disse. Para a atriz, a pandemia tem mudado a forma como ela se relaciona com o resto do mundo. "Foi um ano de análise intensiva. Com tempo e disponibilidade. Foi uma junção de coisas. Agora, na minha vida, só o essencial mesmo. As pessoas essenciais para as quais eu possa demonstrar muito mais meu amor, minha amizade, minha lealdade. Mudou completamente. Tudo que não preciso mais estou jogando fora em todos os sentidos e realmente deixando o que é importante e dando valor a isso", explicou.