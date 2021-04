Patrícia Cardoso, Marcelo Adnet e Alice Instagram/Reprodução

Por iG

Publicado 09/04/2021 18:37

Marcelo Adnet passou os últimos 4 meses completamente imerso no mundo da paternidade, cuidando da pequena Alice. Em uma conversa com seu pai, Chico Adnet, no programa "Música e cinema", do Canal Like, o ator falou um pouco sobre essa fase da vida.



"Muda tudo! Você se sente amarrado a alguma coisa, no melhor sentido do 'amarrado'. Se eu for fazer uma besteira, minha cabeça pensa imediatamente nela. Não posso dar mole em nenhum momento", conta ele.