Publicado 13/04/2021 16:05

Rio - Antes do lançamento da segunda temporada, a Netflix anunciou, nesta terça-feira, que "Bridgerton" também terá a terceira e a quarta temporada. A série bateu recorde e virou uma das produções mais vistas da plataforma de streaming.

fotogaleria

Sem o ator Regé-Jean Page no elenco, Jonathan Bailey ficará com o protagonismo de Phoebe Dynevor na segunda temporada, que vai adaptar o livro "O Visconde que Me Amava", de Julia Quinn.Bela Bajaria, vice-presidente da Netflix, comentou a renovação da produção em entrevista ao site "Variety": "Temos planos divertidos para o futuro e achamos que o público continuará a acompanhar a série. Nós planejamos o futuro de Bridgerton a longo prazo".