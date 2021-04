Por O Dia

Publicado 14/04/2021 18:28 | Atualizado 14/04/2021 18:28

Rio - Andressa Urach falou sobre a época em que se prostituía e revelou que recebeu diversos tipos de proposta. Durante a gravação de um programa na tarde desta quarta-feira, Urach também contou que recebeu dinheiro para fingir um namoro com um cantor.

fotogaleria

"Ganhava de 30 a 60 mil reais por mês na prostituição. Cheguei a ganhar 80 mil reais para fingir um namoro com um cantor sertanejo. A culpa não foi dele, foi do pai dele que queria que ele fosse famoso", disse a modelo, segundo o portal "Notícias da TV".Andressa recentemente casou com Thiago Lopes, primeiro em uma cerimônia religiosa em dezembro e depois no civil.