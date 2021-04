Gui Araújo e Lipe Ribeiro Reprodução

Por iG

Publicado 14/04/2021 18:38

Em entrevista ao podcast Lavando a Roupa, com Lucas Selfie, Lipe Ribeiro falou pela primeira vez sobre o que motivou seu término com a influencer Yá Burihan. Depois de muitos rumores, o empresário e influenciador digital admitiu ter sido traído e detalhou como descobriu que sua ex-namorada estava com outro durante a participação dele na décima primeira segunda edição de "A Fazenda", ressaltando, inclusive, que Gui Araújo, seu amigo desde a época da MTV, teria acobertado a "pulada de cerca" da moça.



Ao tomar conhecimento, o também ex de Anitta, que ficou conhecido por também ter integrado o elenco do "De Férias com o Ex", deu suas explicações. "Volto a dizer, completamente mentira essa informação. Assim que descobriu, o Lipe me ligou, sim, para perguntar, e foi uma surpresa pra mim tanto quanto pra ele. A Yasmin, por motivos óbvios, sabia que era uma das poucas pessoas que, de fato, não poderiam saber disso. Caso realmente soubesse, seria eu quem contaria", começou dizendo.



Em outro momento do desabafo, Gui declarou que seu caráter "não se mede por mídia''. "Lipe sabe muito bem disso, desde o dia em que me conheceu, assim como seus pais, pelos quais tenho um carinho enorme, que também me ligaram para conversar sobre toda essa história, explicar as atitudes dele e comentar como se sentia após tudo isso", contou, escrevendo, em seguida: "Na mesma hora em que ele telefonou, chamei Yasmin no WhatsApp, e ela apenas confirmou que era verdade".