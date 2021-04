Por Nathalia Duarte

Publicado 17/04/2021 07:52 | Atualizado 17/04/2021 08:00

O amor entre Lucas Lucco, Lorena Carvalho e Luca, nascido no dia 19 de março ultrapassa as barreiras tecnológicas e atinge quem acompanha o cantor nas redes sociais. É impossível não abrir um sorriso ao ver o artista falando sobre o primogênito e sua família. Pai de primeira viagem, Lucas tem passado - e muito bem - por todos os desafios de criar um recém nascido e fez até uma música para o filho. Em tempos de caos, o amor salva.

fotogaleria

O momento do nascimento do primeiro filho é algo marcante para a vida dos pais. Um misto de sentimentos toma conta ao olhar o pequeno serzinho e, para Lucas Lucco, não foi diferente. “Parece clichê, mas não existem palavras que possam expressar o que senti ao ver o Luca pela primeira vez. É um misto de amor, alegria, alívio, tantos sentimentos bons. Foi a melhor sensação que tive na vida. Sim, Luca dorme e fico admirando, pensando que em todos os meus sonhos, nunca imaginei que ele seria tão perfeito assim”, se derrete o cantor.Com a chegada da criança, as responsabilidades mudam. Se antes Lucas Lucco tinha uma carreira para se preocupar, agora, ele tem, também, o desafio de criar um ser humano. “Hoje Lucas apenas pensa no Luca e no bem estar de sua família. Tudo que faço é pensando neles e no futuro deles. Minha família é tudo para mim”.Desde o início da gestação, Lucas Lucco vem mostrando os preparativos nas redes sociais: o anúncio da gravidez, a descoberta do sexo do bebê... Depois que Luca nasceu, não seria diferente. Agora, o cantor compartilha como tem sido dar banho no pequeno, fala da experiência de trocar fralda e de todos os desafios novos pelos quais vem passando - e não são poucos.“Tudo tem sido um desafio, afinal são novas experiências, coisas que as vezes nem imaginamos. Um recém nascido requer cuidado 24 horas por dia e isso fez toda nossa rotina mudar, desde nossa hora para dormir até para tomar banho, comer, etc. tem sido momentos muito especiais em nossas vidas”, diz Lucas, que confessa que pesquisou bastante antes do filho nascer para cumprir bem as tarefas. “Durante a gestação, pesquisei muito, vi vídeos e li muitas matérias sobre tudo, inclusive o banho. Me sentia pronto mesmo antes dele nascer e quero viver cada segundo, cada experiência ao lado dele, inclusive todas as primeiras vezes. Posso dizer que já estou me tornando craque em trocar fralda (risos)“.Antes mesmo da chegada de Luca, Lucas Lucco compôs uma música para expressar tudo o que já sentia pelo filho. “Melhor Amigo” chegou às plataformas digitais no mesmo dia que o pequeno chegou ao mundo. No clipe, Lucas mostra todos os momentos ao lado de Lorena até o nascimento do bebê. Mais que uma homenagem, é uma declaração de amor.“Foi uma música que escrevi com muito carinho no final da gestação. Tinham muitas coisas que eu queria dizer para ele, muitas coisas que eu pensava e a melhor forma que encontrei de falar foi na música”, explica o cantor.Luca nasceu em um momento delicado não só para o Brasil, mas para o mundo. Diariamente as notícias sobre mortes e variantes do coronavírus preocupam a população e, claro, o artista.“Quero um mundo onde Luca possa sair para brincar com os colegas e conhecer os parques em que eu brincava quando era mais novo. Espero muito que a pandemia acabe, toda a população seja vacinada contra a covid e que tudo que o mundo está passando seja um aprendizado e possamos melhorar como seres humanos”, deseja Lucas.Além disso, criar um menino exige uma série de preocupações, como, inclusive, pautas de respeito às mulheres. Assunto, esse, já conversado entre os papais. “Isso é algo que Lorena e eu já pensávamos mesmo antes de saber que era um menino. Vamos criá-lo de acordo com nossa fé e princípios cristãos. Com muito amor acima de tudo e com o exemplo é que a gente vai dar a ele o direcionamento pra melhores caminhos e escolhas”, defende o cantor.