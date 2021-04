Por Juliana Pimenta

Publicado 16/04/2021 09:43

Rio - Roberto Carlos completa 80 anos na próxima segunda-feira, dia 19, mas a disposição continua de um garotão. Sempre preocupado com a saúde, o cantor mantém uma rotina regrada de alimentação e exercícios, o que não deixa a nova idade vir como um fardo. "Eu sou aos 80 o mesmo de sempre, e chegar aos 80 anos não me assusta porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho. Sou um cara com muitos sonhos aos 80 anos", revela.

Um dos sonhos de Roberto, aliás, é poder voltar a fazer o que mais gosta e receber o carinho dos fãs. "Sinto falta de tudo, do palco, das luzes, e principalmente da plateia, estar de frente pro público em contato direto com as pessoas, dos sorrisos, dos olhares e desse carinho e desse amor que eu recebo nesse momento que eu estou no palco. Sinto falta sim, mas isso vai passar e daqui a pouco a gente está de volta", persevera o cantor que, de certa forma, já ganhou um belo presente de aniversário adiantado: a vacina."Defendo, de verdade, a ciência. A ciência é o que realmente pode orientar o povo. Defendo a ciência e tudo que alguém diz em nome da ciência. Me vacinei, estou mais tranquilo e agora estou para receber a segunda dose da vacina, mas estou mantendo os mesmos cuidados de sempre. Repito: a vacina é muito importante e todos devem se vacinar", confirma Roberto.Por conta da pandemia, inclusive, Roberto redobrou a atenção em relação às medidas sanitárias. "Lido com total cuidado, até de repente um pouco exagerado, mas sigo realmente tudo o que deve ser feito, os cuidados que devem ser tomados", explica o cantor, que relaciona o momento com uma das características mais conhecidas de sua personalidade, o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)."Não estou curado totalmente do TOC. Na realidade, do conjunto de coisas que tenho do TOC, uma delas é a higienização, lavar as mãos, essa coisa toda e isso, logicamente, ficou mais rigoroso. Não estou curado totalmente, ainda tem muita coisa, mas estou tentando, estou lutando", revela.Mas enquanto a sociedade não se conscientiza da importância do isolamento social e do uso de máscaras, Roberto segue, de casa, fazendo planos para o futuro. E por sinal, um dos projetos mais aguardados pelos fãs do cantor já tem data para sair do papel. "É um filme sobre a minha vida dirigido por Breno Silveira. Começa a ser rodado no início de 2022, e conta tudo da minha vida, desde que nasci. Vamos contar tudo!", promete o cantor, que também programa uma turnê pelo México em fevereiro do ano que vem. Vida longa ao Rei Roberto!