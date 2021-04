Por O Dia

Publicado 16/04/2021

Rio - O período de isolamento e distanciamento social como medidas preventivas à Covid-19 completou um ano. Séries foram maratonadas, listas de filmes concluídas, alguns livros finalizados e muito tempo também já foi gasto nas redes sociais. Mas se tudo isso já está se tornando um pouco cansativo, chegou a hora de fazer tours e conhecer lugares diferentes sem sair de casa para matar as saudades dos passeios.



Além de ser muito popular em São Paulo, a Pinacoteca é um dos museus virtuais do Brasil que oferece visita online gratuita, cuja visualização, feita a partir do movimento do mouse, é bastante ampla. Outro ponto de destaque é o fato de apresentar áudios que trazem reflexões sobre as obras. Acesse a visita virtual pelo link: http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/ e confira o vasto acervo de Arte Contemporânea.Da arte na moda até a arte da Itália e da França, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) também é uma excelente opção de passeio virtual. No entanto, diferentemente do modelo da Pinacoteca, suas obras são apresentadas em imagens - que são esmiuçadas por "zoom" - juntamente com textos explicativos, bem como históricos.Faça agora mesmo essa imersão pelo link: http://artsandculture.google.com/partner/masp Com um acervo que contempla mais de seis mil peças, entre as mais diversas obras de arte, como: pinturas, esculturas e fotografias, criados por artistas brasileiros e do exterior, bem como documentos. São artefatos que datam do século 18 até os dias de hoje, abordando os mais variados aspectos da cultura africana e afro-brasileira.Enquanto ainda a recomendação é ficar em casa e evitar aglomerações, faça esse passeio virtual: http://artsandculture.google.com/partner/museu-afro-brasil Mais uma agradável opção na lista de museus e galeria de arte para visitar online e matar um pouquinho da vontade de viajar, assim como estar rodeado de beleza e história, é o Inhotim! Esse tour virtual será perfeito para quem está com aquela vontade de voltar a se conectar com a natureza, mesmo que seja por meio da tela. Afinal, Inhotim combina o paisagismo de um amplo e vivo jardim botânico ao potencial reflexivo de artes contemporâneas. Acesse: http://www.inhotim.org.br/visite/tour-virtual/ Interatividade, esse é um dos grandes diferenciais do Museu do Amanhã, que tem como propósito fazer o visitante refletir sobre o nosso compromisso com o amanhã em diferentes âmbitos: meio ambiente, social e muito mais, tudo isso por meio das ciências aplicadas.Veja um pouquinho desse lugar fenomenal, acessando: http://museudoamanha.org.br/pt-br/content/tour-virtual Um dos museus mais tradicionais do país, o MIS é também mais um museu virtual no Brasil! Entre suas exposições que podem ser apreciadas virtualmente estão: A trajetória da produção cinematográfica na cidade de São Paulo nas décadas de 70 e 80; O retrato da profissão dos fotógrafos de rua, mais conhecidos como lambe-lambe; Os registros de deslocamentos presentes em profissões itinerantes e mais. Faça essa rica visita virtual pelo link: http://www.mis-sp.org.br/exposicoes/list/virtual Com um número de obras que gira em torno de sete mil, o MON, como foi apelidado, tem desde a sua estrutura criada por um grande nome: ninguém menos do que o arquiteto Oscar Niemeyer, que dá o nome a esse museu. São formas e cores que se misturam, fazendo com que esse lugar seja referência nos campos das artes visuais, design e arquitetura.Tenha uma amostra do que é o MON em um passeio virtual: http://www.museuoscarniemeyer.org.br/visite/visita-virtual-3D As exposições virtuais do Museu do Futebol são simplesmente incríveis, mesmo por meio da tela! E para notar isso, basta conferir alguns títulos: Visibilidade para o futebol feminino, Chuteiras: a evolução do futebol nas pontas dos pés, Pacaembu - o estúdio monumento e outros 14 compõem o site.E vamos combinar que com essas apresentações dá até para sentir a bola rolando no gramado e a energia da torcida no campo! Que vibração, meus amigos, que vibração.Acesse e conheça mais sobre o nosso amado futebol em: http://artsandculture.google.com/partner/museu-do-futebol