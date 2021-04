Isabel Hickmann fala sobre fim do casamento Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:06

Rio - Isabel Hickmann conversou com os seguidores nesta quinta-feira e falou sobre a separação do empresário Arlindo Conde Neto. A modelo de 33 anos também comentou sobre a reação de Francisco, filho do casal.



"Marido não existe mais, ele existe, mas não comigo. Bebel está solteira! É isso mesmo. Carreira solo ao lado de Chiquinho. Está tudo bem. Já faz seis meses... Aos interessados, mandem DM", disse.