Datena fala sobre Donald Trump e aconselha Bolsonaro a trocar de ídolo Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:36

Rio - José Luiz Datena se exaltou ao fazer um desabafo durante o programa "Brasil Urgente" desta quinta-feira. O apresentador criticou o aumento no preço dos combustíveis e falou sobre a atual situação do país.



"Aumentou a gasolina de novo? Que canalhice! Essa coisa vai estourar. Não vai dar certo isso. As pessoas não tem dinheiro pra botar combustível. Quem pode se virar vai pro transporte público, mas aí corre risco de morrer com condução lotada com 14 milhões de pessoas dentro do transporte coletivo. Não tem cabimento uma coisa dessa. É só no nosso?", disse.