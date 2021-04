Por O Dia

Rio - Maurício Meirelles informou aos fãs que o pai está intubado por causa da Covid-19. O humorista aproveitou o momento para criticar o governo pela falta de insumos nos hospitais e a Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal respondeu aos questionamentos dele.



"Estou vivendo uma luta. Pesada. Meu pai já está internado com covid-19 faz uma semana. Hoje ele foi intubado. Porém o Governo Federal confiscou os medicamentos dos hospitais. Por qual motivo?", perguntou nas redes sociais usando o link de uma matéria sobre o estoque de medicamentos.

A Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal rebateu a afirmação de Maurício. De acordo com o canal, a afirmação é falsa. "A requisição - feita aos fabricantes, não aos hospitais - nada tem a ver com confisco e se refere à produção excelente daquela já prevista em seus contratos. A ação serviu para socorrer regiões em situação crítica", explicou o órgão.Depois do posicionamento da Secom, o humorista disse que estava sendo atacado nas redes sociais. "Pessoal, me afastarei daqui. Só postarei coisas relacionadas ao meu trabalho", disse.