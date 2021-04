Paris Hilton comprou uma obra de arte da artista brasileira Taly Cohen Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 12:31

Rio - A socialite Paris Hilton, de 40 anos, voltou a falar sobre os transtornos causados por uma sex tape com seu ex-namorado Rick Solomon, gravada em 2001 e vazada em 2003. Em entrevista para a "Vanity Fair", Paris afirmou que o assunto é um grande gatilho para seu transtorno de estresse pós-traumático.



"Isso sempre será algo que vai me machucar para o resto da minha vida", disse. Na época do vazamento, Paris tinha apenas 20 anos.