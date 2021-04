Filho de Leonardo, João Guilherme Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 18/04/2021 08:44

Recentemente João Guilherme teve uma foto íntima vazada. Em entrevista ao podcast Podpah, o cantor falou sobre a repercussão do caso. "Fui filmar minha cicatriz no ombro e meu pinto apareceu, foi um cara que trabalha com a Jade [namorada] que me avisou. Eu estava na banheira há 40 minutos, com água quente e pa* molíssimo", relatou ele.

Por conta do vazamento, João Guilherme tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter. Sobre isso, o cantor falou: "Minha namorada nunca reclamou [do meu pinto], funciona bonitinho. Eu não tenho medo de quebrar padrões, seja mostrando pa* mole ou em questão de roupa e tal. Não gostei [do episódio], preferia que não tivesse acontecido. A questão é que se estivesse de pinto duro ia ficar difícil assumir que foi sem querer".

Publicidade

Acolhido pelos fãs, João Guilherme afirma ainda que, apesar do episódio delicado, lidou com a situação de maneira saudável. "Me rendeu muitas risadas e, graças a Deus, eu consegui levar isso de uma maneira cômica e leve. Eu podia ter ficado em uma bad. Além disso, é crime. Rede social só tem criança, sabe? É muito foda. Não divulguem".