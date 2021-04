Boninho Reprodução

Por iG

Publicado 18/04/2021 09:17 | Atualizado 18/04/2021 09:18

Carol Peixinho, terceira colocada no "BBB 19", foi uma das convidadas para a nova versão de "No Limite". Porém, de acordo com José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, a sister declinou da oportunidade.



"Convidamos a Carol para fazer o 'No Limite', e ela... declinou. Então, não vai ter Peixinho no no 'No Limite'", escreveu Boninho no Instagram. O reality show está previsto para estrear em maio. A apresentação ficará a cargo de André Marques.