Carolina Dieckmann reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 11:23 | Atualizado 18/04/2021 11:24

Rio - Carolina Dieckmann comemorou neste fim de semana o aniversário do seu filho mais velho, Davi, que completou 22 anos. Davi é filho da atriz com Marcos Frota e ganhou uma comemoração intimista ao lado da mãe, do padrasto Tiago Worcman e do irmão caçula, José, em Miami, nos Estados Unidos.



"Onelove. Davi 22", escreveu a atriz ao compartilhar fotos do filho. Na sexta-feira, Carolina publicou um texto para Davi, dizendo que seu nascimento representava "um dos dias mais bonitos da minha vida, o da minha maternidade, que nasceu com ele".