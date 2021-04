Fani Pacheco Reprodução Instagram

Publicado 18/04/2021

Rio - A ex-BBB Fani Pacheco revelou que teve Covid-19 duas vezes no ano passado. Durante participação no "Altas Horas" deste sábado, Fani, que atualmente estuda Medicina, disse que com a doença em abril e dezembro, mas da segunda vez só percebeu depois de "queimar panela".



“Descobri por acaso e provavelmente ficaria assintomática, o que é muito perigoso. Fui ferver uma cenoura, queimei a panela e não senti o cheiro. Corri para sentir o cheiro do perfume, do café, e não sentia o cheiro de nada. Corri para fazer exame e no dia seguinte descobri que estava com Covid novamente. Temos que tomar muito cuidado”, explicou.