Publicado 18/04/2021 13:46

Rio - Marcela McGowan e a namorada Luiza estão morando juntas durante a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à revista "Marie Claire", a ex-BBB contou como tem sido a experiência com a cantora.



"Luiza está em uma fase de trabalho totalmente diferente, onde não precisa viajar para shows e compromissos, por isso decidimos aproveitar para curtir juntas o máximo de tempo possível. Tem sido uma experiência maravilhosa, somos muito parceiras em tudo e é sempre bom ter um amor para compartilhar a vida, né?", disse.

Marcela e Luiza assumiram o romance no final de 2020. Sobre a "velocidade" das coisas na relação delas, a médica respondeu: "Vejo que as mulheres, quando se relacionam, têm menos aquela 'trava', aquele medo de compromisso que muitos homens têm. E isso pode ser um fator que as leve a se envolver com mais intensidade. Por outro lado, as vivências de mulheres lésbicas ou bis, dentro do núcleo familiar ou até mesmo círculo de amizade, nem sempre é fácil, e acredito que isso pese também na decisão, muitas vezes morar junto é a única opção para viver plenamente a relação."Luiza e Marcela se conheceram durante uma viagem a Maragogi, em Alagoas, em novembro de 2020. Desde então, as duas passaram a compartilhar fotos juntas nas redes sociais.