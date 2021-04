Marc Fernandes Helena Mello/Divulgação

Publicado 19/04/2021 12:30

Rio - O cantor Marc Fernandes lançou nesta segunda-feira o clipe do single “Juntos Aprender”, que aborda a relação entre pais e filhos. Com produção e coautoria de Rique Azevedo, produtor musical e compositor de hits da dupla Sandy & Junior, a canção está disponível nos aplicativos de música.

Sempre fiel à sua filosofia clara de cantar músicas que vibram mensagens positivas, “Juntos Aprender” fala sobre a relação dos pais com os filhos e do desafio diário da criação. “Nós nascemos filhos e aprendemos a sermos pais quando temos os nossos. É um single que fala da dificuldade diária em sermos e darmos bons exemplos e ensinamentos, para que nosso legado contribua com algo bom para a humanidade”, revela Marc.

O cantor também diz que o convívio intenso durante a quarentena com Miguel e Cecília, suas crias de apenas cinco e dois anos de idade, serviu de inspiração para o novo single. “Sempre tive um convívio intenso com meus filhos, mas com a quarentena ficou maior ainda. Vê-los crescendo de perto foi a inspiração necessária para fazer esta música que significa tanto para mim”.



Com influências que flutuam entre Tiago Iorc e The Script, a canção foi composta remotamente pelo cantor em coautoria de Rique Azevedo, que também é responsável por trabalhos de nomes como Sophia Abrahão e Clara Valverde. Juntos Aprender é a segunda novidade do cantor no ano que conta com a produção e coautoria do renomado produtor.

“Nem a pandemia conseguiu para nosso ritmo de trabalho. Já até havia dito que poder estar ao lado de um dos maiores produtores e compositores do país, reacendeu a chama que estava quase apagada. Na verdade, não só reacendeu como colocou gasolina. A cada dia é um aprendizado novo e a vontade de espalhar boas mensagens pelo mundo aumenta ainda mais. Recentemente, eles estiveram juntos em “Perto do Mar”, primeiro single de Marc, que já está disponível em todos os apps de música.



Dono dos hits “Dig-Dig-Joy” e “Desperdiçou” da dupla Sandy & Junior, e coautor do single ao lado do cantor, Rique Azevedo se diz muito feliz em trabalhar com Marc Fernandes e conta que procurou trazer sonoridades mais orgânicas para a nova música de trabalho do cantor.

“Marc é um artista extremamente sensível e com uma musicalidade incrível. Priorizamos muito a coisa orgânica na produção. Trabalhando com bateria tocada, bastante violão, um pouco de guitarra e deixamos tudo bem orgânico. Tudo fluiu muito naturalmente e a gente priorizou a essência da canção. Estou muito feliz e satisfeito com o resultado e ainda mais feliz em ter participado deste processo junto com ele”, revela.

A direção do videoclipe ficou por conta de Thomas Henne e Pedro Burgerbrau, responsáveis pelos vídeos “Nosso Nó(s), da cantora Sandy e “Positividade”, parceria entre o ex-líder do Asa de Águia, Durval Lelys e Davi Cartaxo.