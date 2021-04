William e Harry Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 15:30

Rio - Harry decidiu adiar o retorno para a Califórnia, onde vive com Meghan Markle e o filho Archie, e passar mais tempo no Reino Unido. Segundo o jornal "The Su", a decisão aconteceu após uma longa conversa com William e Charles. Harry ficará com a família até o aniversário de 95 anos da rainha Elizabeth II.



“Não se sabe o que foi dito a portas fechadas e quando as câmeras foram desligadas, mas é incompreensível pensar que Megxit e Oprah não apareceram”, disse uma fonte à publicação.