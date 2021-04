Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 17:06

Neymar surpreendeu os fãs na tarde desta segunda-feira. O jogador resolveu abrir a caixa de perguntas do Instagram para conversar com os seguidores e disse que está interessado em alguém, além de revelar que pretende se casar. Solteiro desde o fim do namoro com Bruna Marquezine em 2018, o craque disse que não está namorando.