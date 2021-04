A obra ’A banca de jornais’, de Nelson Leirner, inaugura o projeto ’Leituras da Coleção’, no Museu de Arte do Rio Divulgação

Publicado 22/04/2021 14:03

Rio - O Museu de Arte do Rio apresenta ao público a partir do dia 30 de abril “A banca de jornais”, de Nelson Leirner. Incorporada ao acervo do museu em 2020, o trabalho é o primeiro item da Coleção MAR a integrar o programa “Leituras da Coleção”. O projeto, que propõe um diálogo entre os acervos bibliográfico e museológico da instituição, irá eleger uma obra por temporada para ocupar o espaço expositivo da biblioteca. Durante o período em cartaz, proposições educativas e artísticas serão realizadas em torno do trabalho.

Em “A banca de jornais”, Leirner se apropria de uma banca em tamanho real, e, com isso, a obra apresenta-se repleta de jornais, revistas, pôsteres, miniaturas, selos. A distinção entre arte e cultura popular fica cada vez mais fluída. A atração pelo consumo e pela informação torna-se aguçada pela quantidade de materiais presentes.

“Em sua produção, criavam-se fronteiras difusas entre a arte e a antiarte, que se interceptavam. Leirner trabalhou com signos irônicos, bonecas Hello Kitty, imagens da Mona Lisa, se aproveitando de situações críticas ao sistema da arte e às instituições consagradas, lidando tanto com representações da identidade cultural de uma suposta elite, quanto com um cotidiano banal e acessível. A força estética das peças criadas pelo artista reside mais na proposição de ideias do que na qualidade material ou de execução do trabalho”, explica Marcelo Campos, curador-chefe do MAR.

Roda de conversa online

Ainda sem data de reabertura presencial por conta do grave cenário da pandemia do novo coronavírus no Rio de Janeiro, o MAR irá inaugurar “A banca de jornais” por meio de uma roda de conversa on-line, no dia 30 de abril, às 17h, com a participação do curador e crítico de arte Moacir dos Anjos. Especialista na obra de Leirner, o pernambucano irá debater sua obra e trajetória, assim como os principais aspectos relacionados à arte e à educação que seu trabalho provoca nas relações com o público. A atividade, com transmissão ao vivo pelo canal do museu no Youtube, contará com mediação de Marcelo Campos e dos educadores do MAR, Fernando Porto, Guilherme Marins e Maria Rita Valentim.