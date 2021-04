Por Nathalia Duarte

Publicado 25/04/2021 08:00

Chegar na casa dos “enta” pode ser um desafio para a maioria das mulheres, que se veem, graças às pressões externas, obrigadas a se encaixar em determinados padrões, esquecendo que o principal é cuidar da saúde. Através de diversos conteúdos produzidos nas redes sociais e de um programa de reeducação alimentar, Graciele Lacerda, 40, mostra a sua legião de seguidores que dá para chegar tranquilamente a essa idade, esbanjando saúde e influenciando milhares de mulheres a terem uma vida melhor. O corpão exibido em inúmeras fotos nas redes sociais? Ele é consequência!

fotogaleria

Os quase dois milhões de seguidores da digital influencer que a acompanham diariamente podem achar que a relação de Graciele com o corpo sempre foi das melhores. Mas, assim como todas as mulheres, ela confessa que já passou pela fase de não aceitação. Hoje, cerca de 95% do público que acompanha a influencer é feminino e o desafio diário de Graciele é mostrar que dá, sim, para manter uma boa relação com o físico.“Eu demorei um tempo a aceitar meu corpo exatamente como ele é. Tinham coisas que antes me incomodavam muito, como as minhas estrias. Cheguei a fazer um tratamento que era um tipo de raspagem da pele e de nada adiantou, só gerava uma frustração e mais um incômodo em mim”, explica Graciele, que garante que o amadurecimento trouxe a autoaceitação. “Com o tempo percebi que elas (estrias) fazem parte de mim e já não me incomodam mais. Não foi do dia pra noite que trabalhei a minha autoaceitação, mas hoje entendo que temos que respeitar as limitações do nosso corpo. Aí é quando começamos a nos amar, mesmo com nossos defeitos, a vida fica mais leve e a gente se cobra menos”.A mudança de filosofia foi perceptível e refletiu em um pedido das seguidoras. Como resultado, há três anos Graciele criou o “Eduque Seu Peso”, um programa em que, através de uma plataforma, os alunos têm acesso a diversos materiais, como: protocolo de emagrecimento, vídeos de exercícios simples que possam fazer em casa, e-books de receitas, tudo elaborado por profissionais.“Por compartilhar um pouco sobre meu estilo de vida, os seguidores começaram a ter mais curiosidade sobre o que eu comia, como fazia e com isso eles diziam que se sentiam incentivados e motivados a também buscar um estilo de vida mais saudável. Inicialmente comecei fazendo pequenos desafios no meu perfil e cada vez mais as pessoas se interessavam e tinham vontade de continuar. A partir daí, percebi que poderia ajudar oferecendo um suporte nutricional por um valor baixo e, principalmente, mostrar a elas que uma reeducação alimentar de verdade pode ser feita de forma simples com alimentos do nosso dia a dia e sem radicalismo”, conta.Além do programa, Graciele também compartilha receitas, dicas de exercícios e estilo de vida no Instagram. Com a pandemia, a procura por digitais influencers de boa forma aumentou. Com o crescimento dos seguidores, veio também um desafio para a influencer, que teve que readaptar alguns exercícios para as pessoas fazerem em casa. Mas tudo isso valeu a pena: “A melhor parte, sem dúvida, são os feedbacks que recebo deles. Muitas mensagens de pessoas dizendo que se inspiram no meu estilo de vida, que se motivam e muitas pessoas me contando que conseguiram emagrecer com as dicas que passo em minhas redes sociais, me sinto muito feliz com esse retorno”.