Publicado 22/04/2021 14:35 | Atualizado 22/04/2021 14:55

Rio - A cerimônia do Brit Awards vai receber cerca de 4 mil pessoas sem máscaras e distanciamento social para conter o avanço do novo coronavírus. O evento é o primeiro no Reino Unido sem a necessidade de medidas preventivas, segundo informações do portal "Metro.co.uk".



O evento vai acontecer na O2 Arena, em Londres, no dia 11 de maio. Para entrar no evento, o convidado precisará de um teste negativo para covid-19, além de fornecer detalhes ao NHS Test and Trace e seguir as orientações do governo durante a viagem. A organização do Brit Awards também está oferecendo 2.500 ingressos aos profissionais da área da saúde como forma de homenagem.