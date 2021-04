Atriz ficou mais famosa por sua atuação no filme Cinquenta Tons de Cinza Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 16:23 | Atualizado 22/04/2021 16:56

Rio - Dakota Johnson, estrela da franquia '50 Tons de Cinza', usou as redes sociais para anunciar o lançamento de um massageador íntimo desenvolvido por ela e seus sócios. A atriz de 31 anos colocou a peça no mercado por US$ 45, cerca R$ 245.



"É com grande prazer que apresento vocês ao nosso empolgante novo produto: drop", escreveu. "Um massageador para o corpo inteiro que pode ser usado para estimular zonas erógenas, solo ou na companhia de alguém. É um massageador íntimo versátil, absolutamente épico em qualquer lugar que você usar", disse.

Ela também contou que anda com um exemplar em sua bolsa. "Sem contar que é portátil, discreto e legítimo. Eu tenho um na minha bolsa? Sim. Sim, eu tenho. Obrigada e boa noite", completou.