Rio - A atriz Jennifer Lopez está recebendo apoio de Marc Anthony, seu ex-marido, enquanto enfrenta o fim do noivado com Alex Rodriguez. Segundo a revista "People", a cantora de 51 anos está lidando bem com o término do relacionamento, que foi confirmado na última semana.



A atriz continua gravando o seu novo filme, "Shotgun Wedding", e stá passando um tempo com os dois filhos de 13 anos, Emme e Max, fruto da relação com Anthony. "Jennifer está bem. Ela ainda está filmando na República Dominicana. As crianças a visitaram e a deixaram mais feliz", disse uma fonte da revista. "Jennifer e Marc Anthony têm um ótimo relacionamento. Ter Marc por perto enquanto ela trabalhava no exterior foi muito reconfortante para ela", contou.