DJ Bárbara Labres lança música com ex-BBB e desponta no meio musical ITA MAZZUTTI

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 17:06

Em busca do ‘bumbum perfeito’, Bárbara Labres esteve nesta segunda-feira (19) na clínica JK Estética, em São Paulo, onde passou por um procedimento que nada tem a ver com qualquer cirurgia estética. A DJ se submeteu a um tratamento exclusivo que utiliza ativos naturais que ajudam a melhorar as celulites e a flacidez, além de dar aquela empinada no bumbum. A vantagem do procedimento é o risco zero do corpo reijeitá-lo e o fato de não ser invasivo.

"Tô aqui fazendo uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. É uma coisa que me incomoda muito, que é aquela bananinha que fica embaixo da bunda. Quem é mulher sabe do que eu estou falando. Eu to aqui na JK porque eles têm um tratamento exclusivo daqui, que é o Hound Glúteo, que é só com coisas naturais, não é nada desses trem que dá rejeição. É com um estimulador de colágeno e outros ativos que ajudam na flacidez, na celulite, ajuda a dar uma empinadinha na bunda. Depois que treinar a bunda fica sem celulite, sem flacidez, fica redondinha”, explicou Bárbara com o auxílio da profissional que realizou o procedimento.