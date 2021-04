Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio Warner Bros/Divulgação

Publicado 22/04/2021 17:28

Rio - A Warner Bros divulgou o primeiro trailer de "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" nesta quinta-feira. Baseado em fatos reais, o filme mostra o retorno de Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) ao lado da lei no primeiro caso de possessão a ser levado ao tribunal nos Estados Unidos.

Além de Vera e Patrick como os protagonistas da produção, o terceiro filme da franquia conta com a direção de Michael Chaves, de "A Maldição de Chorona". Previsto para chegar aos cinemas em 2020, "Invocação do Mal 3" tem estreia marcada para 4 de junho nos Estados Unidos, mas ainda não está definido qual será a data no Brasil.