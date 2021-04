Narcisa Tamborimdeguy e Ronald Levinsohn Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 17:50 | Atualizado 22/04/2021 18:19

Rio - Narcisa Tamborindeguy resolveu compartilhar com os seguidores uma foto do dia em que subiu ao altar com Boninho, diretor do "Big Brother Brasil", em junho de 1983. Na imagem, a socialite carioca estava ao lado de um dos padrinhos.



"Com o maravilhoso Ronald Levinsohn, padrinho do meu casamento com o Boninho @jbboninho algum tempo atrás. Saudades eternas!!! Look Guilherme Guimarães", escreveu.