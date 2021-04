O casamento de Tom Veiga e Cybelle em janeiro do ano passado. Reprodução/Internet Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 18:27

Rio - Cybelle Hermínio, viúva de Tom Veiga, relembrou um momento divertido ao lado do ator, que morreu em 2020. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os dois aparecem dando risada em um aeroporto e fazem piada sobre o embarque.



"Eu sinto muita falta do bom humor do Tom", escreveu.