William e Harry Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 19:01

Rio - Harry e William estão buscando por uma reconciliação desde que se reencontraram no funeral do avô, o príncipe Philip, que ocorreu no último final de semana. Segundo a revista "People", o evento ajudou na aproximação dos filhos da princesa Diana.



“Acho que é um bom começo e foi adorável de vê-los [juntos no funeral de Philip], mas toda essa discussão é tão profunda que não acho que exista uma solução rápida”, disse a fonte à revista. Outra pessoa próxima também contou sobre a relação dos irmãos. "Conhecendo a família, isso pode consertar um pouco e, depois, pode escorregar um pouco", disse.