Juju Salimeni muda o visual e surge morena iluminadac Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 19:41

Rio - Juju Salimeni resolveu abrir o coração e falou sobre sua relação com a depressão. Em entrevista à Dani Albuquerque, a influenciadora explicou que só percebeu que sofria com a doença após passar pela separação com Felipe Franco.



“Demorei muito para perceber e acho que por isso [a doença] ficou tão ruim depois. Não queria sair, encontrar pessoas, eu ia para a academia, trabalhar e só. Depois que me separei que eu vi que estava com depressão, mas antes de terminarmos eu já estava”, afirmou.