Latino disse que a morte de seu macaco aconteceu por conta de um trabalho espiritual feito contra ele Daniel Pinheiro

Por iG

Publicado 23/04/2021 12:33 | Atualizado 23/04/2021 12:35

Latino revelou recentemente que foi humilhado por Anitta há cerca de dois anos. Segundo o cantor, ele estava em uma balada com Nego do Borel, quando os dois foram convidados pela própria poderosa a participar de uma festa na casa dela.



"Achei gentil da parte dela. Alguns anos atrás, ela tinha cantado num aniversário meu, eu praticamente lancei ela nessa festa. Foi um pedido da Kamilla (Fialho), sua empresária na época. Já na casa dela, chegaram uns grigos e comecei a desenrolar com eles, ofereci bebida e depois Anitta apareceu com aquele jeito dela, espalhafatosa. Aí um dos gringos perguntou quem eu era. Em inglês, achando que eu não estava entendendo, ela respondeu que eu era um artista brasileiro, meio que desmerecendo, desdenhando", lembrou Latino, em entrevista ao podcas No Flow.