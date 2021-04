Babu Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 10:44

Rio - Babu Santana revelou que está fazendo terapia. Em entrevista à revista "Glamour" para falar sobre o seu programa, o "Sarau do Paizão", o ator contou que não sabia lidar com o que conquistou após sua participação do relaity show da TV Globo.



"Estou fazendo terapia. Entrei de um jeito e saí do outro, conquistando coisas que não estava habituado: ter grana, nunca tive um carro zero. Muita coisa mudou e eu tive que correr para acompanha a movimentar. Me reavaliar, relaxar. É muita responsabilidade. Qualquer coisa vira notícia. Uma ação pode ser mal-interpretada. Um erro seu pode decretar o seu fim. É um mundo polêmico em que você não pode errar", contou.