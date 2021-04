Gal Gadot e família Reprodução

Publicado 23/04/2021 11:14

Rio - A atriz Gal Gadot revelou que está grávida de uma menina nesta quinta-feira. Durante uma entrevista no "Live with Kelly and Ryan", a estrela de "Mulher-Maravilha" deu a notícia e falou sobre a experiência com as duas filhas mais velhas.



"É a menininha número três. Sim, estamos nos atentando ao que sabemos", disse aos apresentadores Kelly Ripa e Ryan Seacrest. "Com Alma, nossa primeira, nós bagunçamos completamente a rotina do sono. E quando Maya nasceu, nós pensamos: 'chega'. Então Maya pode dormir a noite toda desde que ela tinha cinco meses. Alma, ainda com nove anos, se esconde em nossa cama", contou. "Acho que é isso que vamos continuar fazendo [com nossa terceira filha]; vamos dormir e treiná-la, vamos garantir que ela ame e aproveite o sono. Sinto que esta é a parte mais difícil da paternidade: a falta de sono e o cansaço o tempo todo. Essa foi a coisa mais difícil para mim", completou.