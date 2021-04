Atitude 67 Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 10:15 | Atualizado 24/04/2021 10:18

Rio - Que os meninos do Atitude 67 sabem fazer um grande rolê como ninguém, isso não resta dúvidas! Mas já imaginou os seis juntos de volta ao seu estado de origem, curtindo paisagens de tirar o fôlego e fazendo aquele samba rock pantaneiro inconfundível no meio do rio? Não precisa mais imaginar, a banda divulgou nesta semana mais uma parte do projeto “Atitude no Rolê”, que foi gravado em Bonito, Mato Grosso do Sul. As cinco canções do EP “Atitude no Rolê - Mato” estão disponíveis em todos aplicativos de música junto ao clipe de “Isso é Amor”, parceria inédita da banda com Vitor Kley.

Iniciado com o mood “Onda”, o Atitude no Rolê tem como objetivo viajar o país, desbravando suas mais variadas paisagens, belezas, estilos e, por que não, seus sons. A vibe “Mato” veio para reconectar o Atitude 67 com suas origens, com seu estado do coração, com a aventura, com o pantanal e suas raízes musicais, de quando tudo começou. Com cinco canções, o EP traz toda a essência da banda embalada nessa atmosfera de tranquilidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de se aventurar, que a vida no mato passa. O som das cachoeiras ao fundo fecha com chave de ouro toda a produção melódica assinada por Dudu Borges.

Os clipes, gravados em Bonito mostram toda a conexão dos integrantes com o local, onde passaram bons momentos durante a infância e que carregam lembranças únicas, além de atividades aquáticas e radicais, que eles puderam desfrutar em seus dias neste paraíso brasileiro. A estrutura, montada no meio do rio, é um destaque à parte no projeto. Todos os materiais utilizados foram reciclados, o triângulo foi feito com madeiras de palete, a estrutura foi de metal reutilizado da própria região, assim como os galões que auxiliaram na flutuação. A construção da estrutura e sua fixação foram feitas por profissionais de Bonito que tomaram todos os cuidados para içar e deixar tudo intacto no final. Todo o material será utilizado, agora, para a construção de uma cabana no parque.

“Esse EP é com certeza um projeto muito especial e emocionante. Porque gravar no Mato Grosso do Sul, em casa, sempre foi um sonho nosso e conseguir gravar em Bonito, foi melhor ainda. A energia daquele lugar é surreal, a gente que vai desde pequeno sabe, é uma fonte de energia inexplicável. Então, foi tudo lindo, tudo maravilhoso, a forma que foi montado, a gente conseguiu passar muito bem a mensagem que a gente queria”, conta Leandro Osmar.

“A galera pode esperar desse novo projeto muita maturidade no som, é muito legal sentir toda essa evolução nossa!! Um som feito com muito amor, alegria e muita emoção, ainda mais sendo no 67 ( Mato Grosso do Sul ) onde tudo começou!”, completa Karan.