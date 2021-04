Luísa Sonza e Katy Perry Reprodução/Montagem

Publicado 24/04/2021 12:31 | Atualizado 24/04/2021 12:33

Rio - A estrela global Katy Perry lançou nesta sexta-feira a nova versão da canção “Cry About It Later” em parceria com dois artistas brasileiros, a cantora Luísa Sonza e o DJ Bruno Martini. A versão original da faixa, composta por Katy em parceria com Noonie BAO, Sasha Sloan e Oscar Holter, integra o repertório do álbum “Smile”, lançado pela cantora em agosto do ano passado.

Luísa Sonza comentou sobre a parceria: “Estou muito orgulhosa e honrada de fazer parte de mais este projeto ao lado do Bruno. Foi - e tem sido - massa demais toda esta troca e construção deste lançamento que, sem dúvidas, é muito lindo. Mais incrível ainda é poder estar ao lado também de uma artista tão talentosa como a Katy, que sempre admirei. Com certeza, é uma experiência única e um grande privilégio estar ao lado deste time tão potente. Foi demais!”.

O DJ Bruno Martini também falou sobre o convite de Katy para produzir a nova versão: “Poder trabalhar com a Katy Perry realmente é um sonho, ainda mais com a minha grande parceira na música, que é a Luísa Sonza, com quem já fiz alguns trabalhos. É muito legal fazer agora esse projeto lindo junto com a Katy, que nos deu essa oportunidade. Estou muito feliz de fazer essa nova versão mais eletrônica, mais pista, mais pra cima. Acho que é muito importante para nós, da cena eletrônica do Brasil, estar crescendo e alcançando lugares inimagináveis”